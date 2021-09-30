Светлана Кудаченкова назначена главой администрации Бековского района Политика

Беково, 30 сентября 2021. PenzaNews. Светлана Кудаченкова назначена главой администрации Бековского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе 63-й сессии собрания представителей Бековского района четвертого созыва кандидатура Светланы Кудаченковой была поддержана единогласно.

Прежде администрацию Бековского района возглавлял Олег Рачков. Должность главы стала вакантной в августе 2021 года. С этого времени Светлана Кудаченкова исполняла обязанности главы администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе третьего этапа XXXI конференции реготделения партии «Единая Россия», состоявшегося в Пензе 27 августа, и.о. главы администрации Бековского района Светлана Кудаченкова была избрана в состав регполитсовета.