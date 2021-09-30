EN
19:16:28 Четверг, 30 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Светлана Кудаченкова назначена главой администрации Бековского района

16:30 | 30.09.2021 | Политика

Печать

Беково, 30 сентября 2021. PenzaNews. Светлана Кудаченкова назначена главой администрации Бековского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Светлана Кудаченкова назначена главой администрации Бековского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе 63-й сессии собрания представителей Бековского района четвертого созыва кандидатура Светланы Кудаченковой была поддержана единогласно.

Прежде администрацию Бековского района возглавлял Олег Рачков. Должность главы стала вакантной в августе 2021 года. С этого времени Светлана Кудаченкова исполняла обязанности главы администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе третьего этапа XXXI конференции реготделения партии «Единая Россия», состоявшегося в Пензе 27 августа, и.о. главы администрации Бековского района Светлана Кудаченкова была избрана в состав регполитсовета.

Новости партнеров
Читайте также
В больнице №6 завершен ремонт эндоскопического оперблока Пензенский «Кукольный дом» примет участие в фестивале «Белгородская забава»
В Пензе женщина стала жертвой мошенничества при покупке бани-бочки В Пензенской области за сутки подтверждено 250 случаев заражения коронавирусом
В Кузнецке двое молодых людей осуждены за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере Разат Тимиров покидает пензенский «Дизель»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама