Срок полномочий Климанова на посту главы Заречного истекает в конце ноября Политика

Заречный, 1 октября 2021. PenzaNews. Срок полномочий Олега Климанова на посту главы Заречного Пензенской области истекает в конце ноября 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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В нем поясняется, что в связи с этим на сессии городского собрания представителей, состоявшейся в минувший четверг, 30 сентября, было принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО.

«Конкурс состоится 22 ноября в здании администрации города. Документы на участие в нем можно будет подать с 1 по 9 ноября», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что порядок проведения конкурса утвержден решением собрания представителей Заречного от 14 октября 2016 года.

«Членами конкурсной комиссии от собрания представителей города назначены Сергей Рузайкин и Андрей Шалимов. Также в эту комиссию войдут представители от ГК «Росатом» и губернатора Пензенской области», — отмечается в сообщении.