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Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

15:15 | 01.10.2021 | Политика

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Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Президент России Владимир Путин освободил уроженку Пензы Анну Кузнецову от должности уполномоченного при главе государства по правам ребенка. Соответствующий указ №552 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 1 октября.

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте России по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», — говорится в документе.

В нем уточняется, что соответствующий указ от 29 сентября вступает в силу со дня его подписания.

Выборы в Госдуму России восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября 2021 года.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова входила в пятерку лидеров предвыборного списка «Единой России». По итогам выборов партия получила 324 мандата.

29 сентября Центризбирком зарегистрировал Анну Кузнецову в качестве депутата Госдумы от «Единой России».

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