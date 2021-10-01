Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей станет министерством Политика

Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области станет не департаментом, как планировалось ранее, а министерством. Это следует из постановления губернатора №175 от 30 сентября, которым внесены изменения в структуру исполнительных органов государственной власти региона.

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«После абзаца «министерство образования Пензенской области» дополнить абзацем следующего содержания: «министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области»; абзац «департамент общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области» признать утратившим силу», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с конца марта 2021 года должность временно исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области занимает Василий Ложкин.