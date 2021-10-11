EN
09:28:34 Понедельник, 11 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Романов избавился от приставки врио на посту первого замминистра здравоохранения

09:10 | 11.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Владислав Романов назначен первым заместителем министра здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Романов избавился от приставки врио на посту первого замминистра здравоохранения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В министерстве здравоохранения Пензенской области первым заместителем министра назначен Романов Владислав Владимирович», — сказал глава региона, объявляя о кадровых решениях в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2021 года Владислав Романов стал временно исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения Пензенской области.

Пост врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Пензенской области в настоящее время занимает Вячеслав Космачев.

Новости партнеров
Читайте также
Мельниченко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Житель Тамалы, на имя которого без его ведома оформили кредит, добился возбуждения дела
Житель Никольского района подозревается в незаконной рубке деревьев на 1,7 млн. рублей Комаров вручил госнаграды Лидину и Каденкову
Житель Пензы обвиняется в убийстве сына Названы продукты, которые в Пензенской области стоят дешевле, чем в других регионах ПФО
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама