Романов избавился от приставки врио на посту первого замминистра здравоохранения Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Владислав Романов назначен первым заместителем министра здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В министерстве здравоохранения Пензенской области первым заместителем министра назначен Романов Владислав Владимирович», — сказал глава региона, объявляя о кадровых решениях в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2021 года Владислав Романов стал временно исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения Пензенской области.

Пост врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Пензенской области в настоящее время занимает Вячеслав Космачев.