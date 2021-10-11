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Клак возглавила департамент по регулированию тарифов и энергосбережению

12:20 | 11.10.2021 | Политика

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Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Наталья Клак возглавила департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 11 октября.

Клак возглавила департамент по регулированию тарифов и энергосбережению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в должности заместителя руководителя департамента утвержден Дмитрий Сагайдачный.

Как уточняется на сайте облправительства, Наталья Клак назначена временно исполняющей обязанности начальника департамента.

Наталья Клак с сентября 2013 года возглавляла управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В соответствии с постановлением облправительства №411-пП от 12 июля управление переименовано в департамент.

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