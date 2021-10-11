Клак возглавила департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Наталья Клак возглавила департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 11 октября.

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По его словам, в должности заместителя руководителя департамента утвержден Дмитрий Сагайдачный.

Как уточняется на сайте облправительства, Наталья Клак назначена временно исполняющей обязанности начальника департамента.

Наталья Клак с сентября 2013 года возглавляла управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В соответствии с постановлением облправительства №411-пП от 12 июля управление переименовано в департамент.