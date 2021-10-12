Победительница кадрового проекта будет назначена замглавы Минспорта Пензенской области Политика

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Мария Юрина, которая ранее вошла в число 10 победителей кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей», набравших наивысшие баллы в финале, будет назначена заместителем министра физической культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам встречи с победителями, состоявшейся накануне.

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«Рад представить новые имена в структуре управления регионом: Мария Юрина займет пост заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области; Юлия Ильина станет начальником отдела правового обеспечения регионального Минэкономпрома; Артем Колобов — консультантом управления профобразования и молодежной политики; Полина Пигас — заместителем начальника отдела департамента по регулированию тарифов и энергосбережению», — написал Олег Мельниченко в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, часть победителей, уже показавших себя с лучшей стороны на управленческих должностях, получат повышения.

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«Юлия Кирюшина стала председателем молодежного парламента Пензенской области; Анна Вишнякова назначена директором бековской районной школы искусств; Кристина Мебония — методистом школы №222 Заречного, руководителем совета по инновациям и наставничеству; Дмитрий Фурасьев — первым заместителем директора зареченского дворца творчества; Павел Прохоренков стал директором по производству медиахолдинга «Экспресс»; Денис Симонов — главным специалистом центра туристической деятельности», — уточнил глава региона.

«Теперь победителям кадрового проекта предстоит подтверждать свои лидерские качества уже в новом статусе. Уверен, что все получится. Желаю удачи!» — добавил Олег Мельниченко.