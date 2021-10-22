Столяров получил удостоверение и знак депутата пензенского Заксобрания Политика

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Удостоверение и знак депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва вручены Антону Столярову, ранее получившему мандат, который стал вакантным в связи с избранием Георгия Камнева в Госдуму восьмого созыва.

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Председатель Заксобрания Валерий Лидин официально представил Антона Столярова в ходе 45-й очередной сессии в пятницу, 22 октября.

Он пожелал ему успехов в депутатской деятельности.

Столяров Антон Анатольевич родился в селе Трофимовка Бессоновского района 23 февраля 1985 года.

Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Лечебное дело», интернатуру по специальности «Онкология», магистратуру по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Работал в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко.

В настоящее время является заместителем главного врача областного онкологического диспансера по диагностике и радиологии.

Кандидат медицинских наук.