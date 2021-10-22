EN
11:17:10 Пятница, 22 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Столяров получил удостоверение и знак депутата пензенского Заксобрания

10:28 | 22.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Удостоверение и знак депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва вручены Антону Столярову, ранее получившему мандат, который стал вакантным в связи с избранием Георгия Камнева в Госдуму восьмого созыва.

Столяров получил удостоверение и знак депутата пензенского Заксобрания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Председатель Заксобрания Валерий Лидин официально представил Антона Столярова в ходе 45-й очередной сессии в пятницу, 22 октября.

Он пожелал ему успехов в депутатской деятельности.

Столяров Антон Анатольевич родился в селе Трофимовка Бессоновского района 23 февраля 1985 года.

Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Лечебное дело», интернатуру по специальности «Онкология», магистратуру по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Работал в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко.

В настоящее время является заместителем главного врача областного онкологического диспансера по диагностике и радиологии.

Кандидат медицинских наук.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Русского Камешкира обвиняется в смерти собутыльника Раскрыта серия краж крышек канализационных люков в Октябрьском районе Пензы
В Пензенской области за сутки подтверждено 335 случаев заражения коронавирусом И.о. прокурора региона и бизнес-омбудсмен встретились с предпринимателями в Каменке
В Пензенской области за сутки подтверждено 327 случаев заражения коронавирусом В Пензе увеличено число аварийных бригад «Горводоканала»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама