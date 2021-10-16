Вакантный мандат депутата пензенского Заксобрания передан Столярову Политика

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. Заместитель главного врача пензенского областного онкодиспансера по диагностике и радиологии Антон Столяров получил мандат депутата Законодательного собрания региона шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Георгия Камнева, избранного в Госдуму России восьмого созыва.

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Избирательная комиссия региона приняла соответствующее решение на заседании, состоявшемся в минувшую пятницу, 15 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году Антон Столяров возглавлял региональную группу №3 списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от КПРФ и был кандидатом по одномандатному округу №3.

По итогам выборов партия получила два мандата: депутатские кресла заняли Георгий Камнев и Алексей Петров.