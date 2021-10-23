Очередная сессия гордумы Пензы состоится 29 октября Политика

Пенза, 23 октября 2021. PenzaNews. Очередная сессия Пензенской городской думы состоится в предстоящую пятницу, 29 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

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В нем уточняется, что депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в устав Пензы, бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка.

Кроме того, в повестку включены вопросы о деятельности администрации Пензы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, городского управления ЖКХ — по участию в организации работы по накоплению, сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а также другие.