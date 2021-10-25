Воробьева утверждена в должности замминистра здравоохранения Политика

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Марина Воробьева назначена заместителем министра – начальником управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, объявляя о кадровых решениях в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 25 октября.

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«Таким образом, мы выходим на формирование руководящего ядра министерства здравоохранения. Вы помните, что две недели назад был назначен первым заместителем министра [Владислав] Романов. Теперь Марина Александровна [Воробьева] подтвердила свои позиции», — сказал Олег Мельниченко.

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Он добавил, что Марина Воробьева «хорошо известна в педиатрической службе Пензенской области, пользуется уважением».

«Сейчас, в достаточно сложное время, в ковид, который мы переживаем, Марина Александровна постоянно бывает в медицинских учреждениях. Более того, в последнее время она, выражаясь простым языком, не выходит из красной зоны», — отметил глава региона.

Губернатор пожелал заместителю министра успехов.

«Держитесь! Время сейчас непростое, и на Ваши хрупкие плечи упало очень много достаточно тяжелых задач», — сказал Олег Мельниченко.