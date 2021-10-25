Макаров назначен руководителем представительства пензенского правительства при правительстве РФ Политика

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Николай Макаров назначен руководителем представительства правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, объявляя о кадровых решениях в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 25 октября.

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«Николай Иванович — известный в Пензенской области человек. Он работал и в Саратове, и в Пензенской области прокурором, был заместителем генерального прокурора Российской Федерации, был заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, работал в администрации президента», — сказал Олег Мельниченко.

По его словам, Николай Макаров, до настоящего времени возглавлявший ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ», вместо которого было решено создать исполнительный орган госвласти, достойно представляет интересы региона.