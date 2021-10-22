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Макаров станет членом правительства, его полномочия как депутата прекращены досрочно

11:51 | 22.10.2021 | Политика

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Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Николай Макаров возглавит представительство правительства Пензенской области при правительстве России, которое в результате стартовавшей реформы станет органом исполнительной власти субъекта федерации, и получит статус члена регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Макаров станет членом правительства, его полномочия как депутата прекращены досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Макарову было сделано предложение продолжить работу в этой позиции. Он это согласие дал», — сказал глава региона в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 22 октября.

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По словам Олега Мельниченко, поскольку Николай Макаров займет госдолжность, он не может быть депутатом регионального парламента.

В связи с этим на сессии был рассмотрен вопрос о его досрочном прекращении полномочий как депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

Принятие соответствующего постановления присутствующие в зале народные избранники поддержали единогласно. Документ вступает в силу со дня принятия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с октября 2017 года Николай Макаров возглавляет ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации», которое было создано в 2014 году.

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