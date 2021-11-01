Мезенцев назначен замминистра труда, соцзащиты и демографии Политика

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Алексей Мезенцев, ранее занимавший должность начальника отдела организационно-правовой, кадровой и экономической работы департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, назначен заместителем министра труда, социальной защиты и демографии региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Алексей Юрьевич — выпускник высшего военно-финансового училища имени генерала армии Хрулева. Занимал целый ряд должностей как в частях министерства обороны Российской Федерации, так и во внутренних войсках министерства внутренних дел Российской Федерации. Имеет хорошее базовое финансово-экономическое образование», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 1 ноября.

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«Немножко у него, конечно, сфера деятельности поменялась: он был начальником отдела организационно-правовой, кадровой и экономической работы департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, ну а теперь перешел на должность заместителя министра труда, социальной защиты и демографии», — добавил губернатор.

По словам Олега Мельниченко, Алексей Мезенцев будет заниматься вопросами информатизации, финансового и материально-технического обеспечения деятельности Минтруда Пензенской области.