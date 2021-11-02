Три человека подали документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Пензы Политика

Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. Три человека — двое мужчин и одна женщина — подали документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

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Конкурсной комиссии предстоит оценить кандидатов исходя из представленных ими документов, а также критериев, перечисленных в положении «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы».

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Решение о результатах конкурса, который назначен на 8 ноября, должно быть направлено в гордуму.

После этого вопрос о назначении мэра будет вынесен на сессию, на которой кандидатам, представленным комиссией по результатам конкурса, предстоит выступить с программой на тему «Эффективное управление городским хозяйством».

Действующий порядок предусматривает, что голосование по назначению главы администрации Пензы проходит тайно.

Контракт с мэром заключает глава города на срок полномочий гордумы, принявшей решение о его назначении — до начала работы представительного органа нового созыва, но не менее чем на два года.