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Зампреда комитета Заксобрания Алексея Петрова планируется перевести на постоянную основу

14:52 | 14.11.2021 | Политика

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Пенза, 14 ноября 2021. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по государственному строительству и вопросам местного самоуправления Алексей Петров (КПРФ), который в настоящее время выполняет свои функции без отрыва от основной работы, как ожидается, будет осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Зампреда комитета Заксобрания Алексея Петрова планируется перевести на постоянную основу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Назначить Петрова Алексея Анатольевича заместителем председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе», — сказано в тексте.

Ожидается, что постановление будет принято на ближайшей сессии регионального парламента, которая запланирована на пятницу, 19 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на первой сессии Заксобрания шестого созыва, состоявшейся 26 сентября 2017 года, Алексей Петров был избран зампредом комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе, однако впоследствии отказался от оплачиваемой должности.

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