Галкин утвержден в должности главы Минлесхоза, Ермолаев и Балахонский — в качестве его заместителей Политика

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Илья Галкин утвержден в должности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Андрей Ермолаев и Валерий Балахонский — в качестве его заместителей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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Он напомнил, что Илья Галкин работает в ведомстве с весны 2021 года.

«Неплохо себя зарекомендовал. Получил согласование министра природных ресурсов [и экологии России] Козлова Александра Александровича», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

Олег Мельниченко добавил, что Андрей Ермолаев и Валерий Балахонский с лета текущего года занимали должности врио заместителей министра.

Говоря об Андрее Ермолаеве, губернатор отметил, что тот «зарекомендовал себя неплохо».

По поводу Валерия Балахонского он сказал, что за прошедший период «вопросов к нему нет».