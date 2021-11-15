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Мельниченко сообщил о назначениях в представительстве пензенского правительства при правительстве РФ

11:08 | 15.11.2021 | Политика

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Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко сообщил о назначениях в представительстве правительства Пензенской области при правительстве РФ.

Мельниченко сообщил о назначениях в представительстве пензенского правительства при правительстве РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ирина Николаевна Казимир назначена первым заместителем руководителя представительства», — объявил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

Олег Мельниченко добавил, что Сергей Варочко назначен заместителем руководителя представительства.

По его словам, он будет отвечать за инвестиционное направление.

«Будем плотно работать по инвестициям, которые будем привлекать из столицы нашей Родины, из правительства Российской Федерации», — сказал губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 октября 2021 года стало известно, что руководителем представительства правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации назначен Николай Макаров.

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