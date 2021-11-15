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Мельниченко призвал Басенко находить кадры, которые будут работать не через схематозы и распилы

14:21 | 15.11.2021 | Политика

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Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал нового главу администрации Пензы Александра Басенко, занявшего этот пост после досрочной отставки Андрея Лузгина, «аккуратно менять кадры» и находить людей, которые будут выполнять свою работу как положено, а не через схематозы, распилы и различные коррупционные схемы.

Мельниченко призвал Басенко находить кадры, которые будут работать не через схематозы и распилы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наводите порядок. Я жду от Вас кадровых предложений по руководству города, жду кадровых предложений по руководству основных муниципальных предприятий. Давайте, так сказать, аккуратно менять кадры и находить людей, которые будут выполнять все как положено в городе, а не через схематозы, распилы, значит, и всякие коррупционные истории», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Александру Басенко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 15 ноября.

«Мне вот это все не нравится, я сразу говорю. За это буду наказывать и передавать материалы в правоохранительные органы», — добавил глава региона.

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