Депутаты гордумы Пензы избрали Александра Басенко на пост мэра Политика

Пенза, 12 ноября 2021. PenzaNews. 30 из 32 депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва, присутствовавших на 30-й внеочередной сессии в пятницу, 12 ноября, проголосовали за избрание Александра Басенко на пост главы администрации Пензы.

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Всего на эту должность было рассмотрено три кандидатуры.

Первым слово было предоставлено Александру Басенко, который начал трудиться в администрации Пензы в апреле 2021 года: сначала он был исполняющим обязанности вице-мэра по экономике и развитию предпринимательства, вскоре избавился от приставки и.о., а после досрочной отставки Андрея Лузгина стал исполняющим обязанности главы администрации города.

В своем выступлении Александр Басенко подчеркнул, что основной задачей считает улучшение благосостояния жителей.

По его словам, за непродолжительный период работы в мэрии он глубоко погрузился в проблемы города и нацелен сделать все возможное для их устранения, уделяя при этом особое внимание прозрачности процесса принятия решений.

Представляя свою программу, Александр Басенко сделал особый акцент на вопросах экономической эффективности, нацеленности на результат, а не процесс, а также на формировании и накоплении человеческого капитала.

После выступления он развернуто ответил на многочисленные вопросы депутатов.

Затем основные моменты своей программы представила заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Людмила Коломыцева.

Говоря о первоочередных шагах в случае избрания мэром Пензы, она заявила о необходимости проведения ревизии всего муниципального имущества, рассказала о планах по развитию коммунальной инфраструктуры, обозначила свою позицию относительно точечной застройки и озеленения города.

После Людмилы Коломыцевой с положениями своей программы депутатов ознакомил глава администрации Железнодорожного района города Андрей Шулькин, который был краток. Его выступление заняло около двух минут.

По его словам, он стремится сделать город чистым, уютным, современным и комфортным для проживания.

При этом одним из ключевых предложений Андрея Шулькина являлось усиление роли администраций районов Пензы, предоставление им дополнительных полномочий и финансовых ресурсов.

Итог выступлениям кандидатов на пост мэра подвел глава города Пензы Владимир Мутовкин, который отметил, что все они люди достойные.

Вместе с тем, Владимир Мутовкин высказался в поддержку кандидатуры Александра Басенко, которого, по его мнению, отличают работоспособность, новый взгляд на происходящие в городе процессы, непримиримость к имеющимся недостаткам и желание радикальным образом от них избавиться.

В продолжение сессии депутаты перешли к процедуре тайного голосования. Было решено, что оно будет проводиться с использованием электронной системы.

Владимир Мутовкин пояснил, что каждый депутат может отдать голос только за одного кандидата, при этом решение будет считаться принятым, если какого-либо претендента на пост мэра поддержат 18 народных избранников и более.

Сначала на голосование была выставлена кандидатура Александра Басенко. «За» высказались 30 депутатов, «против» — один, еще один воздержался.

Дальнейшее голосование не проводилось.

Владимир Мутовкин поздравил Александра Басенко с избранием на должность главы администрации Пензы и выразил надежду на то, что тот выстроит конструктивную работу со всеми депутатами.