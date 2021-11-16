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Мельниченко включен в обновленный состав Госсовета

09:59 | 16.11.2021 | Политика

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вошел в Государственный совет Российской Федерации, обновленный состав которого утвержден указом президента РФ Владимира Путина №653 от 15 ноября.

Мельниченко включен в обновленный состав Госсовета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, в состав Госсовета также включены руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев и глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Мордовии Артем Здунов, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Тюмени Руслан Кухарук, глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава Тувы Владислав Ховалыг.

Из состава Госсовета выведены 10 человек, в их числе — экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в настоящее время проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о взяточничестве и содержится под стражей.

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