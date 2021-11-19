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Пензенское Заксобрание поддержало проект федерального закона об использовании QR-кодов

12:52 | 19.11.2021 | Политика

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Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области поддержало проект федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.

Пензенское Заксобрание поддержало проект федерального закона об использовании QR-кодов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«27 [депутатов] «за», «против» — один. Решение принимается большинством голосов», — объявил результаты голосования председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин в ходе 46-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 19 ноября.

Принятое депутатами постановление о поддержке федерального закона будет направлено в комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

Согласно проекту закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», до 1 февраля 2022 года при отсутствии у человека необходимой документации для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Планируется, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Из проекта документа следует, что в случае принятия закона по-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

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