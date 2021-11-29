EN
11:27:11 Понедельник, 29 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Щеткин и Баткаева назначены заместителями министра образования

10:37 | 29.11.2021 | Политика

Печать

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Игорь Щеткин и Гузяль Баткаева назначены заместителями министра образования Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Щеткин и Баткаева назначены заместителями министра образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На должность заместителя министра образования назначен Щеткин Игорь Михайлович. Игорь Михайлович работает в системе образования очень давно. Сам он из Омской области», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко добавил, что Игорь Щеткин в разные годы был замдиректора, а затем руководителем Института непрерывного и открытого образования Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского; замдиректора организации дополнительного образования «Перспектива».

«И также назначена Баткаева Гузяль Искандеровна заместителем министра образования. Ну, Гузяль Искандеровну Вы все знаете», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого на пост министра образования Пензенской области был назначен Алексей Комаров, его первым заместителем стала Алла Маркова, заместителем — Елена Коломенцева.

Новости партнеров
Читайте также
Инна Чарыкова ответит на вопросы пензенцев о ВИЧ-инфекции Жительница Никольска лишилась более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе мужчине грозит тюремный срок за кражу двух покупательских тележек Автобус помощи ЛДПР прибудет в Пензенскую область
Новому руководителю правового управления Пензы предстоит провести ревизию судебных дел — мэр В Пензе в выручке строительного магазина обнаружена фальшивая купюра
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама