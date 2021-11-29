Щеткин и Баткаева назначены заместителями министра образования Политика

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Игорь Щеткин и Гузяль Баткаева назначены заместителями министра образования Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«На должность заместителя министра образования назначен Щеткин Игорь Михайлович. Игорь Михайлович работает в системе образования очень давно. Сам он из Омской области», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко добавил, что Игорь Щеткин в разные годы был замдиректора, а затем руководителем Института непрерывного и открытого образования Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского; замдиректора организации дополнительного образования «Перспектива».

«И также назначена Баткаева Гузяль Искандеровна заместителем министра образования. Ну, Гузяль Искандеровну Вы все знаете», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого на пост министра образования Пензенской области был назначен Алексей Комаров, его первым заместителем стала Алла Маркова, заместителем — Елена Коломенцева.