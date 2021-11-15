Маркова утверждена в должности первого замминистра образования, Коломенцева — замминистра Политика

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Алла Маркова и Елена Коломенцева, которые до настоящего времени временно исполняли обязанности первого заместителя и заместителя министра образования Пензенской области соответственно, избавились от приставок врио. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Аллу Викторовну в системе образования все очень хорошо знают», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

Олег Мельниченко отметил, что Алла Маркова зарекомендовала себя как высококлассный специалист.

Он выразил мнение, что ее работа на посту первого замминистра «создаст преемственность команд в министерстве образования».

Представляя Елену Коломенцеву в качестве заместителя министра образования Пензенской области, Олег Мельниченко уточнил, что она будет отвечать за профилактическую и воспитательную работу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 ноября 2021 года стало известно, что должность министра образования Пензенской области занял Алексей Комаров.