Максимец назначен первым замминистра строительства и дорожного хозяйства Политика

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Виктор Максимец назначен первым заместителем министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Первым заместителем министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области назначен Максимец Виктор Иванович. Он сегодня отсутствует. Он пока находится в Москве», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко уточнил, что Виктор Максимец приступит к работе с 7 декабря.

«До настоящего времени он работал в Москве, до этого — в Севастополе, поэтому, я думаю, что свежая кровь нам не повредит», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого в должности министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области был утвержден Александр Гришаев, его первым заместителем был назначен Александр Итальянцев, заместителем — Светлана Круглова.