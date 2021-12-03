Пензенский губернатор поручил продолжить работу по выявлению фактов коррупции Политика

Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил продолжить работу по выявлению коррупционных правонарушений и преступлений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и государственной власти региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я считаю, что в антикоррупционном направлении в этом году поработали неплохо. Впервые в Пензенском регионе два должностных лица уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». Выявлен факт, связанный с получением взятки, с участием врио министра. В связи с этим хочу напомнить всем должностным лицам, что они должны работать в интересах жителей Пензенской области, а не заниматься решением своих личных вопросов, поэтому если у кого-то руки потянутся не в ту сторону, не нужно обижаться, когда по этим рукам больно ударят», — сказал он в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции.

«Проверочные мероприятия в отношении должностных лиц и в органах местного самоуправления, и в органах государственной власти должны продолжаться в полном объеме. Все предложения, которые будут вынесены по результатам проверок, должны быть тщательно проанализированы и направлены в правоохранительные органы», — добавил глава региона.

Читайте также

Число коррупционных преступлений в Пензенской области по итогам 10 месяцев выросло на 31,3%

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, за 9 месяцев 2021 года в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления поступило 81 обращение граждан о фактах коррупции. Так, в адрес Минобразования поступило 11 обращений, в Минздрав — 7.

Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области рассмотрено 40 обращений. По явным признакам нарушений антикоррупционного законодательства проведены проверки, по результатам которых информация направлена в соответствующие органы.

12 обращений поступило на специальную телефонную линию для приема сообщений о фактах коррупции.