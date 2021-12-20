Щекин назначен зампредом пензенского правительства Политика

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Бывший заместитель начальника штаба Приволжского округа войск Национальной гвардии России Владимир Щекин назначен заместителем председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, Владимир Щекин будет курировать деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в регионе, ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области», отдела мобилизационной подготовки облправительства, антинаркотической комиссии и вопросы взаимодействия с силовым блоком.

«Владимир Петрович закончил Саратовское высшее командное краснознаменное училище Ф.Э. Дзержинского МВД СССР, долгое время служил на различных должностях. Последняя должность Владимира Петровича — это заместитель начальника штаба приволжского округа войск национальной гвардии России», — уточнил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 20 декабря.

Олег Мельниченко отметил, что Владимир Щекин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в событиях в Чечне.

«Прошу любить и жаловать», — сказал губернатор.