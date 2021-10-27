Львова-Белова назначена уполномоченным при президенте России по правам ребенка Общество

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Уроженка Пензы, сенатор Российской Федерации – представитель от правительства Пензенской области Мария Львова-Белова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

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«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на 5 лет», — говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания.

До этого пост детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова, которая была освобождена от данной должности в связи с избранием в Госдуму. Она также родом из Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Анна Кузнецова и Мария Львова-Белова вместе начинали делать первые шаги в общественной деятельности. Впоследствии они стали развивать свои некоммерческие проекты параллельно: Анна Кузнецова — фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», Мария Львова-Белова — АНО «Квартал Луи».

Обе — многодетные матери, их мужья — священники.

Анна Кузнецова ранее возглавляла пензенский исполком Общероссийского народного фронта, Мария Львова-Белова в настоящее время занимает пост сопредседателя регионального штаба ОНФ.

Они обе избирались депутатами от «Единой России», но отказывались от мандатов: Анна Кузнецова — по итогам выборов в Госдуму в 2016 году, Мария Львова-Белова — после выборов в Пензенскую городскую думу в 2019-м.

В 2019 году Мария Львова-Белова вступила в «Единую Россию» и вошла в президиум Генсовета партии. В 2020 году стала одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России».

21 сентября 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наделил Марию Львову-Белову полномочиями сенатора. 28 сентября 2021 года Олег Мельниченко, победивший на досрочных выборах главы региона после отрешения Ивана Белозерцева от должности в связи с утратой доверия, подписал постановление, в соответствии с которым Мария Львова-Белова продолжила исполнять полномочия сенатора.



Во время выборов в Госдуму России восьмого созыва в сентябре 2021 года детский омбудсмен Анна Кузнецова входила в пятерку лидеров предвыборного списка «Единой России». Всего партия получила 324 мандата. Анна Кузнецова была зарегистрирована в качестве депутата 29 сентября. На первой сессии она была избрана заместителем председателя Госдумы.