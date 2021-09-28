Мельниченко наделил Львову-Белову полномочиями сенатора Политика

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который официально вступил в должность 28 сентября, подписал постановление о наделении Марии Львовой-Беловой полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства региона.

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«Я подписал распоряжение. Сейчас его зарегистрируют, официально выпустят. Сенатором от Пензенской области у нас будет Мария Алексеевна Львова-Белова», — сказал Олег Мельниченко, отвечая на вопросы журналистов после окончания церемонии инаугурации в киноконцертном зале «Пенза».

Ранее Олег Мельниченко, который был выдвинут реготделением партии «Единая Россия» для участия в досрочных выборах губернатора, представил в избирательную комиссию Пензенской области одновременно с документами, необходимыми для его регистрации в качества кандидата на данную должность, список из трех кандидатур на пост сенатора.

В него вошли ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, челюстно-лицевой хирург областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Марат Лебедев и член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, которая впервые была наделена полномочиями сенатора в сентябре 2020 года.