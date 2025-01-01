Олег Мельниченко возглавил совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям Политика

Пенза, 24 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко возглавил совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при правительстве Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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Согласно положению о совете, он является постоянно действующим на общественных началах совещательным органом.

В его состав, кроме чиновников, входят руководители религиозных организаций, национально-культурных автономий, а также представители экспертного сообщества региона.

Решения, принимаемые советом, носят рекомендательный характер.

Среди основных целей совета — содействие реализации на территории Пензенской области стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года; укрепление связей между национально-культурными автономиями, общественными и религиозными объединениями; предотвращение ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.