Дмитрий Филяев покинул пост директора школы №58 Политика

Пенза, 8 января 2022. PenzaNews. Директор средней школы №58 города Пензы имени Г.В. Мясникова Дмитрий Филяев, который 30 октября 2021 года был избран первым секретарем обкома КПРФ, покинул пост руководителя образовательного учреждения.

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«Еще 30 октября теперь уже прошлого года коммунисты Пензенской области доверили мне ответственную миссию — на пленуме областного комитета КПРФ я был избран первым секретарем обкома. Георгий Петрович Камнев, ранее являвшийся лидером пензенских коммунистов, избрался депутатом Госдумы по спискам КПРФ и возглавил юридическую службу ЦК партии. Соответственно, мое пребывание на двух ответственных должностях — первого секретаря и директора школы №58 имени Г.В. Мясникова — оказалось невозможным по целому ряду причин. Почти 12 лет в 58-й школе, из них четыре — директором», — написал Дмитрий Филяев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил слова благодарности «замечательному коллективу [школы], всегда готовому на решение любых возникающих в образовании задач», а также специалистам управления образования Пензы, которые, «несмотря на возникавшие часто споры, старались подсказывать, помогать в решении практических вопросов».

«В целом я не жалею о том, что в 2010 году пришел в 58-ю школу, а затем стал в ней директором. Жаль было расставаться и с коллективом, и с ребятами. Но, как говорится, «партия сказала: «Надо!» — комсомол ответил: «Есть!», — подчеркнул Дмитрий Филяев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», еще в марте 2018 года Дмитрий Филяев, который на тот момент являлся первым секретарем горкома КПРФ, а в январе стал исполнять обязанности директора школы №58, заявил, что совмещать руководство образовательной организацией с политикой практически нереально, «потому что работа поглощает все время абсолютно».

В связи с этим обязанности первого секретаря горкома партии в тот период фактически исполняла Юлиана Котова.

Она руководила городским комитетом КПРФ до 29 октября 2021 года, когда на этом посту ее сменил Руслан Бахтеев.