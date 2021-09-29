EN
15:21:58 Среда, 29 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полномочия Камнева как депутата Заксобрания прекращены досрочно

09:22 | 29.09.2021 | Политика

Печать

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Георгия Камнева, избранного по партийному списку КПРФ, прекращены досрочно на основании его письменного заявления. Соответствующее постановление приняли депутаты регионального парламента в ходе 44-й внеочередной сессии, состоявшейся накануне в киноконцертном зале «Пенза».

Полномочия Камнева как депутата Заксобрания прекращены досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, полномочия Георгия Камнева как председателя комитета по социальной политике также прекращены досрочно.

По информации пресс-службы Заксобрания региона, постановление, которое вступает в силу со дня принятия, будет направлено в избирательную комиссию Пензенской области и обком КПРФ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии Георгий Камнев избран депутатом Госдумы России восьмого созыва.

Голосование на выборах в нижнюю палату российского парламента проходило три дня — с 17 по 19 сентября 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области выявлены нарушения в обеспечении лекарствами детей с муковисцидозом В Никольском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
В Пензенской области за сутки подтверждено 246 случаев заражения коронавирусом Под Пензой женщина после общения с мошенниками задолжала банкам около 2 млн. рублей
Шесть молодых специалистов приняты на работу в пензенское областное бюро судмедэкспертизы Мужчину, до смерти избившего сожительницу под Пензой, направят на принудительное лечение
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама