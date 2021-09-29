Полномочия Камнева как депутата Заксобрания прекращены досрочно Политика

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Георгия Камнева, избранного по партийному списку КПРФ, прекращены досрочно на основании его письменного заявления. Соответствующее постановление приняли депутаты регионального парламента в ходе 44-й внеочередной сессии, состоявшейся накануне в киноконцертном зале «Пенза».

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Согласно документу, полномочия Георгия Камнева как председателя комитета по социальной политике также прекращены досрочно.

По информации пресс-службы Заксобрания региона, постановление, которое вступает в силу со дня принятия, будет направлено в избирательную комиссию Пензенской области и обком КПРФ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии Георгий Камнев избран депутатом Госдумы России восьмого созыва.

Голосование на выборах в нижнюю палату российского парламента проходило три дня — с 17 по 19 сентября 2021 года.