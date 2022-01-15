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В Пензенской области будет создано министерство градостроительства и архитектуры

14:55 | 15.01.2022 | Политика

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Пенза, 15 января 2022. PenzaNews. Министерство градостроительства и архитектуры будет создано в Пензенской области. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области будет создано министерство градостроительства и архитектуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Создать исполнительный орган государственной власти Пензенской области — министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области. Передать министерству градостроительства и архитектуры Пензенской области полномочия, реализуемые министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, в области архитектуры и градостроительства», — говорится в документе, датированном 14 января (копия имеется у ИА «PenzaNews»).

«Наделить министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области полномочиями, переданными Пензенской области Российской Федерацией, в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности», — добавляется в тексте.

Первому заместителю министра – начальнику управления градостроительства и архитектуры министерства строительства и дорожного хозяйства – главному архитектору Пензенской области Александру Итальянцеву поручено совершить юридически значимые действия по созданию исполнительного органа, провести госрегистрацию министерства градостроительства и архитектуры, подготовить и представить на утверждение проекты положения о министерстве и распорядительных актов об утверждении структуры и штатного расписания, провести необходимые организационно-штатные мероприятия.

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Министру строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александру Гришаеву также поручено провести необходимые действия, связанные с созданием нового исполнительного органа госвласти.

Управлению государственной службы и кадров правительства Пензенской области поручено подготовить проект распоряжения об утверждении предельной численности работников министерства градостроительства и архитектуры и министерства строительства и дорожного хозяйства.

«Министерству финансов Пензенской области подготовить в установленном порядке предложения в бюджет Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с настоящим постановлением на финансирование мероприятий, связанных с созданием министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области», — сказано в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Пензенской области.

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