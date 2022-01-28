Орлова получила удостоверение и значок депутата пензенской гордумы Политика

Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин вручил Дарье Орловой удостоверение и значок депутата городской думы седьмого созыва в начале 33-й внеочередной сессии, которая состоялась в пятницу, 28 января.

Фото: Pgduma.ru

«Сообщаю, что на основании постановления избирательной комиссии города Пензы от 30 декабря 2021 года №54/429 вакантный депутатский мандат передан зарегистрированному кандидату в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутого пензенским областном отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу Орловой Дарье Александровне. Дарья Александровна, разрешите вручить Вам удостоверение депутата Пензенской городской думы и депутатский значок», — сказал Владимир Мутовкин.

Народные избранники встретили эти слова аплодисментами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», кресло депутата пензенской гордумы от КПРФ освободилось после того, как Оксана Милаева написала заявление о досрочном сложении своих полномочий.

В декабре 2021 года она была назначена на должность заместителя министра образования Пензенской области.