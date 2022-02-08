Итальянцев назначен министром градостроительства, Алтынбаев избавился от приставки и.о. Политика

Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. Александр Итальянцев назначен министром градостроительства и архитектуры Пензенской области – главным архитектором региона, Ришат Алтынбаев утвержден в должности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи во вторник, 8 февраля.

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«Александр Петрович Итальянцев назначен министром градостроительства и архитектуры Пензенской области – главным архитектором региона», — сказал руководитель субъекта федерации.

«После прохождения всех необходимых процедур и согласований Алтынбаев Ришат Рифатович назначен министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал Александру Итальянцеву и Ришату Алтынбаеву успешной работы в интересах всех жителей региона, сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до назначения Александр Итальянцев занимал пост первого заместителя министра – начальника управления градостроительства и архитектуры министерства строительства и дорожного хозяйства – главного архитектора Пензенской области.

В январе стало известно о создании в регионе министерства градостроительства и архитектуры.

Александру Итальянцеву было поручено совершить юридически значимые действия по созданию исполнительного органа, провести госрегистрацию ведомства, подготовить и представить на утверждение проекты положения о министерстве и распорядительных актов об утверждении структуры и штатного расписания, осуществить необходимые организационно-штатные мероприятия.

Ришат Алтынбаев, который с 1999 года являлся главой администрации Лопатинского района, в декабре 2021-го стал исполняющим обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

На сайте ведомства уточняется, что в соответствии с распоряжением губернатора Ришат Алтынбаев назначен на должность министра с 7 февраля.