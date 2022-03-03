Цесарев назначен первым замминистра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Политика

Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Андрей Цесарев назначен первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочего совещания, которое состоялось в режиме видеоконференции в четверг, 3 марта.

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«Цесарев Андрей Игоревич назначен первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. В том числе он будет отвечать за работу жилищной инспекции», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Ранее Андрей Цесарев являлся депутатом Пензенской городской думы от фракции КПРФ.

25 февраля его депутатские полномочия были прекращены досрочно в связи с подачей им соответствующего заявления.