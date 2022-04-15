Утвержден новый флаг Пензенской области Политика

Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Новое художественно-графическое изображение флага Пензенской области утверждено региональным законом, который принят в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания 15 апреля и вступит в силу 1 июня 2022 года.

Фото: Pnzreg.ru

Новый флаг Пензенской области представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух вертикальных полос зеленого и желтого цветов. B центре желтой полосы располагается многоцветный вариант полного герба региона.

Зеленый цвет символизирует здоровье и жизненный рост; красный — жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту и труд; желтый — уважение и интеллект, богатство и стабильность, а также свет и духовность.

Ныне действующий флаг Пензенской области, содержащий символическое изображение Спаса Нерукотворного, утвержден в качестве штандарта (флага) губернатора.

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Как отметил председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, символика Пензенской области согласована геральдическим советом при президенте РФ.

Он добавил также, что новый вариант флага планируется внести в государственный геральдический регистр.

В свою очередь губернатор Олег Мельниченко с сожалением констатировал, что Пензенская область является единственным субъектом федерации, чей флаг не внесен в этот регистр.

«Поэтому надо привести все в соответствие с геральдическими требованиями и, соответственно, оформить все в реестре», — сказал он.

Помимо этого, в ходе сессии были приняты законы о гербе, гимне Пензенской области и о символах власти губернатора.