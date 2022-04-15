18:14:26 Пятница, 15 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Утвержден новый флаг Пензенской области

15:51 | 15.04.2022 | Политика

Печать

Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Новое художественно-графическое изображение флага Пензенской области утверждено региональным законом, который принят в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания 15 апреля и вступит в силу 1 июня 2022 года.

Утвержден новый флаг Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Новый флаг Пензенской области представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух вертикальных полос зеленого и желтого цветов. B центре желтой полосы располагается многоцветный вариант полного герба региона.

Зеленый цвет символизирует здоровье и жизненный рост; красный — жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту и труд; желтый — уважение и интеллект, богатство и стабильность, а также свет и духовность.

Ныне действующий флаг Пензенской области, содержащий символическое изображение Спаса Нерукотворного, утвержден в качестве штандарта (флага) губернатора.

Читайте также

Подготовлены законопроекты о гербе, флаге, гимне Пензенской области и о символах власти губернатора

Как отметил председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, символика Пензенской области согласована геральдическим советом при президенте РФ.

Он добавил также, что новый вариант флага планируется внести в государственный геральдический регистр.

В свою очередь губернатор Олег Мельниченко с сожалением констатировал, что Пензенская область является единственным субъектом федерации, чей флаг не внесен в этот регистр.

«Поэтому надо привести все в соответствие с геральдическими требованиями и, соответственно, оформить все в реестре», — сказал он.

Помимо этого, в ходе сессии были приняты законы о гербе, гимне Пензенской области и о символах власти губернатора.

Новости партнеров
Читайте также
Минобороны планирует передать Пензенской области здание военного госпиталя Число самозанятых в Пензенской области по итогам 2021 года достигло 17 тыс.
В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом В 2021 году резиденты пензенских бизнес-инкубаторов произвели продукцию на 1,8 млрд. рублей
Пензенский станкостроительный кластер нацелен на независимость от зарубежных поставок — Мельниченко Объем ВРП составил в Пензенской области 493,1 млрд. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама