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Достигнута предварительная договоренность о поставке троллейбусов из Белоруссии в Пензенскую область

11:16 | 08.04.2022 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Предварительная договоренность о поставке в Пензенскую область троллейбусов производства ОАО «Минский автомобильный завод» достигнута по итогам визита делегации региона в Белоруссию. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в пятницу, 8 апреля.

Достигнута предварительная договоренность о поставке троллейбусов из Белоруссии в Пензенскую область. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно договорились с «МАЗом» о подготовке и поставке троллейбусов. В рамках нашей транспортной реформы мы планируем закупить порядка 200 единиц, причем 100 уже в этом году», — сказал глава региона.

«Минские коллеги готовы адаптировать свои троллейбусы под наши технические условия», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.

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