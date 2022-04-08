Достигнута предварительная договоренность о поставке троллейбусов из Белоруссии в Пензенскую область Общество

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Предварительная договоренность о поставке в Пензенскую область троллейбусов производства ОАО «Минский автомобильный завод» достигнута по итогам визита делегации региона в Белоруссию. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в пятницу, 8 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно договорились с «МАЗом» о подготовке и поставке троллейбусов. В рамках нашей транспортной реформы мы планируем закупить порядка 200 единиц, причем 100 уже в этом году», — сказал глава региона.

«Минские коллеги готовы адаптировать свои троллейбусы под наши технические условия», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.