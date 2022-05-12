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Валерий Лидин проинформировал депутатов об итогах визита делегации Брестской области

11:26 | 12.05.2022 | Политика

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Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин проинформировал депутатов регионального парламента об итогах визита в Пензу делегации Брестской области, которую возглавлял руководитель облсовета депутатов Юрий Наркевич.

Валерий Лидин проинформировал депутатов об итогах визита делегации Брестской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Члены делегации высоко оценили уровень подготовки проведения мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Пензе, отметили большое внимание, которое уделяют патриотическому воспитанию молодежи в регионе. Сильное впечатление на гостей произвело посещение малой родины героя обороны Бреста Андрея Митрофановича Кижеватова», — сказал Валерий Лидин, выступая в Заксобрании в минувшую среду, 11 мая.

Он отметил также, что члены делегации смогли убедиться в устойчивом экономическом развитии Пензенской области, ознакомиться с достижениями промышленности и сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в ходе рабочих встреч, состоявшихся в рамках визита, Валерий Лидин и Юрий Наркевич обсудили перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия Законодательного собрания Пензенской области и брестского областного совета депутатов.

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