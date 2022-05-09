Делегация Брестской области посетила село Кижеватово Общество

Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. Делегация Брестской области во главе с руководителем облсовета депутатов Юрием Наркевичем в рамках торжественных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посетила село под Пензой, где родился Герой Советского Союза Андрей Кижеватов, который 22 июня 1941 года одним из первых встал на защиту белорусской земли от фашистов.

Фото: Pnzreg.ru

По пути в населенный пункт члены делегации возложили цветы к мемориалу, установленному в 1975 году в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей.

В музее, расположенном в здании школы имени А.М. Кижеватова, почетные гости ознакомились с исторической экспозицией и передали в дар новые экспонаты.

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«Мы привезли частицу земли Тереспольского укрепления острова Пограничный, где пограничники первыми встретили штурмовые группы фашистской армии «Центр». Этот кирпич был поднят из руин, находящихся в 20 метрах от пограничного знака. На тот момент это была дорога, ведущая из Варшавы в Брест. Ее защищало именно Тереспольское укрепление. Данный камень 1844 года. Это сам по себе уже ценный экспонат. На нем историческое клеймо «Крепость Брест-Литовск». Также хотим подарить вам белорусскую пограничную фуражку. И в 2021 году указом президента Республики Беларусь органы пограничной службы получили собственный флаг. Мы надеемся, что он займет достойное место в вашей экспозиции», — сказал начальник пограничной заставы «Брест» имени А.М. Кижеватова Андрей Левчук.

В свою очередь губернатор Олег Мельниченко, сопровождавший белорусскую делегацию, вручил представителям музея сертификат на сумму 1 млн. рублей. Средства будут направлены на обновление экспозиции, сообщает пресс-служба облправительства.