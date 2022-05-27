Замглавы Пензы Иван Краснов будет работать на непостоянной основе Политика

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Иван Краснов, который до настоящего времени выполнял функции заместителя главы Пензы на постоянной основе, теперь будет работать на непостоянной. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы в ходе 37-й очередной сессии в пятницу, 27 мая.

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Основанием для этого послужило личное заявление Ивана Краснова, которое он подал в понедельник, 23 мая.

Решение вступило в силу со дня его принятия.

Таким образом, теперь у главы Пензы Владимира Мутовкина остался только один заместитель на постоянной основе — это член фракции КПРФ Олег Шаляпин.

Заместителями главы Пензы на непостоянной основе, кроме Ивана Краснова, являются руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Зиновьев и глава фракции ЛДПР Павел Куликов.