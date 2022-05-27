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Замглавы Пензы Иван Краснов будет работать на непостоянной основе

19:49 | 27.05.2022 | Политика

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Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Иван Краснов, который до настоящего времени выполнял функции заместителя главы Пензы на постоянной основе, теперь будет работать на непостоянной. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы в ходе 37-й очередной сессии в пятницу, 27 мая.

Замглавы Пензы Иван Краснов будет работать на непостоянной основе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Основанием для этого послужило личное заявление Ивана Краснова, которое он подал в понедельник, 23 мая.

Решение вступило в силу со дня его принятия.

Таким образом, теперь у главы Пензы Владимира Мутовкина остался только один заместитель на постоянной основе — это член фракции КПРФ Олег Шаляпин.

Заместителями главы Пензы на непостоянной основе, кроме Ивана Краснова, являются руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Зиновьев и глава фракции ЛДПР Павел Куликов.

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