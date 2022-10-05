Третья сессия Законодательного собрания Пензенской области намечена на 21 октября
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Пенза, 5 октября 2022. PenzaNews. Третья очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва состоится в пятницу, 21 октября. Соответствующая информация размещена на сайте регионального парламента.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Вместе с тем проект повестки дня пока не опубликован.
Планируется, что сессия начнется в 10.00. Прямая трансляция будет вестись на сайте Заксобрания.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая организационная сессия состоялась 21 сентября.
В ходе нее председателем Законодательного собрания был избран Вадим Супиков, первым заместителем — Сергей Егоров, заместителями — Валерий Лидин, Павел Куликов и Дмитрий Филяев.
Также был утвержден состав восьми комитетов и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и депутатской этике.
Кроме того, полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва была наделена Юлия Лазуткина.
Вторая внеочередная сессия состоялась 26 сентября.
Депутаты рассмотрели ряд вопросов, которые, в частности, касались внесения изменений в региональные законы.
Также народным избранникам были вручены удостоверения и нагрудные знаки.