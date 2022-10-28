Владимир Быстряков получил удостоверение и значок депутата пензенской гордумы Политика

Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин вручил удостоверение и значок депутата гордумы седьмого созыва Владимиру Быстрякову, получившему мандат, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Павла Куликова, руководившего фракцией ЛДПР.

Фото: Pgduma.ru

Церемония вручения состоялась в начале 42-й очередной сессии городской думы, которая прошла в пятницу, 28 октября.

Владимир Мутовкин пожелал новому депутату успехов в работе на благо жителей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Павел Куликов написал заявление о сложении полномочий после того, как был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва по списку ЛДПР.

21 сентября в ходе первой организационной сессии регионального парламента Павел Куликов был избран заместителем председателя Заксобрания.

Кроме того, он возглавил фракцию либерал-демократов.