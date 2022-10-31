00:57:20 Вторник, 1 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по экономике и развитию предпринимательства возложено на Сергея Волкова

15:00 | 31.10.2022 | Политика

Печать

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства возложено на вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по экономике и развитию предпринимательства возложено на Сергея Волкова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С ноября 2021 года данный пост занимал Роман Поликарпов.

О том, что он покинул должность по собственному желанию, стало известно в понедельник, 31 октября.

Также в этот день в должности заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству официально был представлен Руслан Тинчурин, который ранее работал замглавы администрации Железнодорожного района города.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом В селе Николо-Барнуки завершен капитальный ремонт водозаборного узла
Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась более 200 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом В Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику Регионального фонда капитального ремонта МКД
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама