Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по экономике и развитию предпринимательства возложено на Сергея Волкова Политика

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства возложено на вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

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С ноября 2021 года данный пост занимал Роман Поликарпов.

О том, что он покинул должность по собственному желанию, стало известно в понедельник, 31 октября.

Также в этот день в должности заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству официально был представлен Руслан Тинчурин, который ранее работал замглавы администрации Железнодорожного района города.