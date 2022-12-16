Сергей Мельников избран зампредом Заксобрания Пензенской области седьмого созыва Политика

Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области седьмого созыва Сергей Мельников единогласно избран заместителем председателя регионального парламента по итогам тайного голосования, состоявшегося в ходе пятой очередной сессии в пятницу, 16 декабря.

Фото: Zspo.ru

Кандидатуру Сергея Мельникова на рассмотрение депутатов внес председатель Заксобрания Вадим Супиков.

«Мы эту кандидатуру обсудили на заседании фракции, проходили консультации с участием губернатора Пензенской области», — отметил он.

Как сообщается на сайте регионального парламента, Сергей Мельников будет осуществлять полномочия вице-спикера без отрыва от основной деятельности.

В настоящее время Сергей Мельников занимает должность руководителя регионального исполнительного комитета пензенского реготделения партии «Единая Россия».

Таким образом, теперь у председателя Заксобрания Вадима Супикова пять заместителей: помимо Сергея Мельникова, это Сергей Егоров — он является первым заместителем, а также Валерий Лидин, Павел Куликов и Дмитрий Филяев.

Два последних вице-спикера представляют оппозицию — ЛДПР и КПРФ соответственно, остальные — «Единую Россию».