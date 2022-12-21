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Исполнение обязанностей мэра Пензы возложено на Олега Денисова

15:23 | 21.12.2022 | Политика

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Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Исполнение обязанностей главы администрации Пензы после отставки Александра Басенко возложено на первого замглавы Олега Денисова.

Исполнение обязанностей мэра Пензы возложено на Олега Денисова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили в пресс-службе мэрии, он приступил к ним со среды, 21 декабря.

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Накануне депутаты городской думы в ходе сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий Александра Басенко, который написал соответствующее заявление в понедельник, 19 декабря.

Кроме того, свои полномочия сложили глава Пензы Владимир Мутовкин и два его заместителя — Юрий Зиновьев и Иван Краснов.

Временно исполняющим обязанности главы города стал Олег Шаляпин.

Депутаты внесли в устав Пензы изменения, согласно которым возглавлять гордуму теперь будет председатель, избранный из числа депутатского корпуса, а глава города будет руководить администрацией. Его должны выбрать по результатам конкурса.

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