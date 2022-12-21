Исполнение обязанностей мэра Пензы возложено на Олега Денисова Политика

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Исполнение обязанностей главы администрации Пензы после отставки Александра Басенко возложено на первого замглавы Олега Денисова.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, он приступил к ним со среды, 21 декабря.

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Накануне депутаты городской думы в ходе сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий Александра Басенко, который написал соответствующее заявление в понедельник, 19 декабря.

Кроме того, свои полномочия сложили глава Пензы Владимир Мутовкин и два его заместителя — Юрий Зиновьев и Иван Краснов.

Временно исполняющим обязанности главы города стал Олег Шаляпин.

Депутаты внесли в устав Пензы изменения, согласно которым возглавлять гордуму теперь будет председатель, избранный из числа депутатского корпуса, а глава города будет руководить администрацией. Его должны выбрать по результатам конкурса.