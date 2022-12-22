Александр Басенко назначен вице-мэром Пензы по экономике и развитию предпринимательства Политика

Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. Бывший мэр Пензы Александр Басенко, который ушел в отставку по собственному желанию, назначен заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства.

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«К должностным обязанностям он приступил 21 декабря», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

«Александр Николаевич досрочно сложил свои полномочия в связи с принятием изменений в устав города», — указано в тексте.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изменения в устав Пензы были внесены в ходе 44-й внеочередной сессии городской думы во вторник, 20 декабря.

Согласно им, возглавлять гордуму теперь будет председатель, избираемый из числа депутатского корпуса, а глава города будет руководить администрацией. Его должны выбрать по результатам конкурса.

Кроме Александра Басенко, свои полномочия сложили глава Пензы Владимир Мутовкин и два его заместителя — Юрий Зиновьев и Иван Краснов.

Временно исполняющим обязанности главы города стал Олег Шаляпин.

Исполнение обязанностей главы администрации Пензы с 21 декабря возложено на первого вице-мэра Олега Денисова.