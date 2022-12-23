Александр Басенко назначен врио главы Пензы Политика

Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Александр Басенко назначен временно исполняющим обязанности главы города Пензы. Соответствующее решение принято в ходе 45-й очередной сессии гордумы в пятницу, 23 декабря.

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«В полномочиях Пензенской городской думы [...] назначение [...] временно исполняющего обязанности главы города, и, в соответствии с уставом, им назначается один из заместителей главы администрации города Пензы или уполномоченный муниципальный служащий. В этой связи нам необходимо назначить временно исполняющего обязанности главы города Пензы», — озвучил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин, докладывая по вопросу о назначении врио главы города.

«Если вопросов нет, значит, переходим к выдвижению кандидатур», — сказал спикер гордумы Владимир Мутовкин, обращаясь к депутатам.

Он предложил кандидатуру бывшего мэра Пензы Александра Басенко, который 20 декабря ушел в отставку по собственному желанию, а на следующий день был назначен на должность заместителя главы администрации по экономике и развитию предпринимательства.

«Есть другие предложения? Если нет, переходим к обсуждению кандидатур. Пожалуйста, вопросы кандидату», — сказал Владимир Мутовкин.

Вопросов к присутствующему на сессии Александру Басенко от депутатов не поступило.

«Ставлю кандидатуру Басенко Александра Николаевича на голосование. Прошу голосовать. [...] Спасибо, коллеги. Решение принято. Какие будут изменения к проекту решения? Если изменений, поправок к проекту решения нет, значит, прошу голосовать за проект решения в целом — за назначение на должность [временно] исполняющего обязанности главы города Пензы Басенко Александра Николаевича. Прошу голосовать. [...] Спасибо, коллеги. Решение принято. Александр Николаевич, прошу Вас занять кресло», — сказал председатель гордумы.

После этих слов Александр Басенко направился в сторону президиума и занял свободное кресло за депутатским столом — по правую руку от Владимира Мутовкина.