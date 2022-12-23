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Утверждена половина состава комиссии по отбору кандидатур на пост главы Пензы

13:41 | 23.12.2022 | Политика

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Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе 45-й очередной сессии приняли решение о том, кто войдет в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пензы.

Утверждена половина состава комиссии по отбору кандидатур на пост главы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии со 131-м федеральным законом, а также порядком о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, половина членов комиссии назначается Пензенской городской думой, половина членов — губернатором Пензенской области. В этой связи предлагается назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города от Пензенской городской думы: [депутатов] Зиновьева Юрия Александровича, [...] Краснова Ивана Витальевича, [...] Шаляпина Олега Васильевича, [...] Шуварина Алексея Николаевича [...] и Ипатову Наталью Викторовну, начальника отдела муниципальной службы и кадров администрации города Пензы», — сказал председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин, докладывая по данному вопросу.

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После этого прозвучало предложение включить в состав конкурсной комиссии Владимира Мутовкина как председателя гордумы, исключив при этом Юрия Зиновьева.

«Если желающих выступить нет, тогда я выскажу свое мнение. [...] Я думаю, все те кандидатуры, которые туда назначены, люди достаточно компетентные и объективные, поэтому [...] что-то вносить, какие-то исправления делать, тем более замены, считаю нецелесообразным», — сказал Владимир Мутовкин.

В итоге депутаты не поддержали предложенную поправку, касающуюся замены, и проголосовали за первоначальный состав членов конкурсной комиссии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоится 25 января.

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