Главой пензенского отделения партии «Справедливая Россия – За правду» стала Марта Дыбнова Политика

Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. Марта Дыбнова единогласно избрана на пост председателя совета пензенского регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

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Соответствующее решение принято в ходе конференции реготделения, которая состоялась в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» на минувшей неделе.

Кроме того, были сформированы новые составы руководящих и контрольных органов пензенского отделения партии.

Так, в совет вошли Юлия Абрамова, Александр Болдов, Павел Дыбнов, Марта Дыбнова, Юлия Илюшина, Михаил Лисин, Денис Резвов, Алексей Рыбалко и Елена Тюганова, в контрольно-ревизионную комиссию — Александр Вахромов, Екатерина Кочергина и Ольга Круглова.

С конца марта 2022 года председателем совета пензенского регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» являлся Алексей Шпагин, который сменил на этом посту Анну Очкину.

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12 сентября лидер справедливороссов Сергей Миронов, комментируя итоги единого дня голосования в целом и результаты выборов в Законодательное собрание Пензенской области в частности, заявил, что Алексей Шпагин «в ближайшее время будет отправлен в отставку».

По его словам, «недопустимо, когда парламентская партия не преодолевает даже барьер».

На выборах в региональный парламент по единому округу «Справедливая Россия — За правду» набрала 3,3%.

Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Заксобрание Пензенской области, не смогли преодолеть также «Новые люди» и Партия пенсионеров.